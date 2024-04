Eccheli avvisa la Itas: "Sarà una battaglia"

Tutto pronto all’Opiquad Arena per gara-2 della semifinale scudetto tra Mint Vero Volley Monza e Itas Trentino. I campioni d’Italia si sono imposti con un netto 3-0 tra le mura amiche nel primo episodio della serie ma i brianzoli sono pronti a riscattarsi sfruttando il fattore campo in un incontro già decisivo in ottica qualificazione. Domenica scorsa, a Pasqua, la stanchezza (sia fisica che mentale) ha sicuramente influito sul risultato finale, visto che gli ospiti venivano dalla dispendiosa “bella“ dei quarti contro la Cucine Lube Civitanova mentre i padroni di casa non scendevano in campo da dieci giorni.

L’assenza in cabina di regia Riccardo Sbertoli, ben sostituito ancora da Alessandro Acquarone con Matthieu Garcia in panchina, non si è fatta sentire più di tanto mentre dall’altra parte la pallonata in faccia subita da Stephen Maar nel riscaldamento di rifinitura ha complicato i piani di coach Massimo Eccheli, costretto a schierare schiacciatori titolari Ran Takahashi e Eric Loeppky ma soprattutto senza la possibilità di avere un cambio di livello a partita in corso. In compenso dalla panchina è uscito un ottimo Nik Mujanovic che in un set e mezzo ha sfiorato la doppia cifra confermando di essere nel caso una valida alternativa ad Arthur Szwarc, apparso più appannato che in altre occasioni. Stasera alle 20.30 i titolarissimi dovranno essere al 100% per sperare di pareggiare i conti e allungare la serie almeno a gara 4, in programma eventualmente tra una settimana sempre in Brianza. In caso di un’ulteriore sconfitta, domenica alle 17 ci sarà già il primo match point per gli uomini allenati dall’ex Fabio Soli, i grandi favoriti per un altro tricolore, cosa non scontata dopo aver salutato in estate il totem Matej Kazijski, trasferitosi all’Allianz Milano. E proprio l’Allianz Milano potrebbe poi essere la prossima rivale dei ragazzi del Consorzio in una finale per il terzo posto che metterebbe in palio il pass per la Champions League. Prima di pensare a questo derby però Monza vuole e deve provare a giocarsi al meglio le sue carte contro una rivale che l’ha spesso battuta rivelandosi in trasferta un vero e proprio tabù ma che rievoca anche un dolce ricordo.

Nella semifinale di Coppa Italia di Casalecchio di Reno (Bologna), Cachopa e compagni solo due mesi fa erano infatti riusciti a conquistare un clamoroso quanto meritato successo al tie-break, volando in finale (poi persa contro la Sir Susa Vim Perugia). Ripetersi sarà molto complicato ma coach Massimo Eccheli alla vigilia di gara-2 ha caricato i suoi: "La Itas Trentino è un team fortissimo, ma noi possiamo alzare il livello di competitività e dare battaglia in casa nostra, dove il pubblico in questa stagione è sempre stato numeroso, sostenendoci con grande calore e passione".