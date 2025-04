Due operai installatori per strutture da gioco

Piccola azienda del settore produzione e montaggio strutture gioco indoor e outdoor con sede in Macherio cerca due collaboratori da inserire nella posizione di operaio installatore strutture da gioco. Le nuove risorse si occuperanno di installazione, prevalentemente all’estero, delle attrezzature da gioco prodotte dall’azienda che fornisce soluzioni chiavi in mano. È prevista la formazione all’interno dell’azienda. Non è richiesta la conoscenza di lingua straniera e di competenze informatiche. Preferibile esperienzaminima pregressa. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Indispensabile la disponibilità a trasferte sul territorio internazionale e nazionale della durata di 3/4 settimane interamente spesate dall’azienda. Info e cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 23FEB252.