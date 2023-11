Dopo due anni di chiusure e disagi il maxi cantiere toglie l’assedio

Dopo due anni di deviazioni, chiusure e disagi, si contano le ore per lo smantellamento definitivo del maxi cantiere di BrianzAcque sulla via Battisti, strada provinciale che attraversa il paese da nord a sud. I lavori hanno consentito di interrare una nuova condotta fognaria molto più grande della precedente, che ora occupa gran parte della carreggiata. Negli ultimi giorni è stato asfaltato anche il tratto di via Battisti tra le vie Carducci e Leopardi, ora si tratta solo di chiudere il punto di collegamento tra via Manzoni e via Battisti: l’obiettivo è di ripristinare tutto entro metà settimana. Una volta completata la copertura della strada, si procederà con l’asfaltatura e con la posa della segnaletica orizzontale e verticale, prima di riaprire completamente al traffico la strada provinciale. A quel punto si potranno rimuovere le deviazioni sulla via Marconi e i due semafori all’incrocio con via Volta e con via Pascoli.

Gli autobus di linea torneranno ad effettuare il tragitto originale delle rispettive linee, transitando di nuovo in via Battisti dove verranno ripristinate anche le fermate originarie. Per ritornare alla normalità, occorrerà qualche giorno di interventi coordinati tra impresa, vigili e servizio di trasporto pubblico. L’intervento da oltre 2,5 milioni di euro, ha permesso di posizionare una condotta in grado di sopportare un maggiore volume di acque di scarico, ma anche dotata di valvole e sfioratori per il rilascio graduale in alcuni punti critici con l’obiettivo di scongiurare allagamenti.

Ga.Bass.