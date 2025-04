Donatori di sangue. Agenti d’esempio

Questura di polizia in prima linea per la donazione di sangue. Ieri l’evento “Donazione di Primavera – DONATORINATI”, giornata di sensibilizzazione per la donazione di sangue neI piazzale interno della Questura in via Montevecchia. Un’iniziativa resa possibile grazie alla disponibilità di Avis e del Questore Salvatore Barilaro (foto) che ha sottolineato l’importanza del contributo dei propri operatori non solo nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche nel favorire la cultura della solidarietà e dell’impegno civico, attraverso azioni concrete come la donazione di sangue. Alla campagna hanno partecipato molti operatori di polizia e personale civile della Questura. L’agente Marco Caponi sarà il presidente della sezione di Monza: "Donare sangue è vita".

Da.Cr.