Disabile ostaggio dei lavori nel palazzo? “La rampa c’è e gli abbiamo offerto aiuto”

Disabile ostacolato dai lavori del palazzo dove vive? Dallo studio Maltempi l’amministratore di condominio replica: "L’accesso è garantito dalla rampa carraia che porta al corsello box da cui parte l’ascensore per i piani, che ha una pendenza inferiore alla rampa dell’accesso pedonale usata prima dei lavori senza che arrivasse segnalazione alcuna dagli inquilini dell’appartamento di proprietà del Comune. Il ponteggio è stato montato all’inizio di maggio e sarà smontato ad agosto ripristinando l’utilizzo degli accessi pedonali alla scala ma la prima assemblea straordinaria in cui tutti i condomini sono stati messi al corrente dei lavori risale a luglio 2022. Da allora sono stati effettuate altre 3 assemblee in cui sono stati illustrati i lavori". Infine "i condomini e gli addetti ai lavori si sono offerti di aiutare il disabile in caso di necessità per rendere il meno disagevole possibile la quotidianità a lui e alla nonna".