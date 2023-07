Dindo, starter di lusso "Qui i ricordi fanno a gara"

Lo hanno nominato “gran marshall“ per la 6 Ore di Monza. Guiderà il giro di formazione prima della gara di domenica. E "per me è un grande onore farlo in un’edizione che rimarrà negli annali. Forse bisogna andare agli anni Settanta con la 1000 Chilometri di Monza". Dindo Capello non nasconde l’emozione. Perché "Monza è la mia seconda casa, qui ho tantissimi ricordi legati alle persone e alla mia carriera". Tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, ex pilota ufficiale Audi, ha iniziato la sua carriera esattamente 40 anni fa. Anno 1983, Formula 3. Quella stessa categoria che gli ha regalato "una vittoria rocambolesca all’ultimo giro nel 1988, nella trentesima edizione del Gran premio Lotteria. Quello è stato davvero un momento magico", ricorda Capello. Anche se non dimentica affatto "la mia prima vittoria, in Formula Abarth proprio a Monza". E poi il successo, per cinque volte, al Monza Rally Show. "Quella più speciale è stata all’edizione con Colin McRae come compagno di squadra, in Skoda – racconta –. Un fenomeno. Poco tempo dopo un incidente in elicottero ce lo ha portato via".

Una vita fatta non solo di successi. Anche di delusioni: "Il rammarico più grande? La 1000 Chilometri del 2007, ci tenevo tanto a vincere, ma un incidente mi ha messo fuori dai giochi. Un peccato, sarebbe stato qualcosa di cui andare orgoglioso". Comunque lo è. Perché "dopo 15 anni dalla mia ultima vittoria a Le Mans, due piloti italiani sono saliti sul gradino più alto del podio. E sono sicuro che Monza sarà un evento epico per il motorsport italiano e ci sarà un’atmosfera davvero speciale".

M.Galv.