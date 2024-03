Dimissioni e rimpasto. L’assessora Foà costretta a lasciare: "Motivi di salute"

"Lascio per motivi di salute". Una forte emozione accompagna le dimissioni di Maria Teresa Foà, assessora alla Cura delle Persone a Vimercate, che dopo due anni e mezzo a tirare le fila di alcune tra le partite più complesse della vita pubblica – servizi sociali, 5,8 milioni di investimento, istruzione, 2 milioni e 800mila euro a bilancio, personale e politiche del lavoro – passa il testimone. La giunta perde un pezzo da novanta e lo sa bene il sindaco Francesco Cereda che ieri ha spiegato il rimpasto, una redistribuzione di deleghe che ha innescato un effetto domino con l’ingresso a Palazzo Trotti in veste di assessore di Vittoria Gaudio, ora capogruppo del Pd in Consiglio. Ma non sarà lei a proseguire il lavoro dell’ex collega. Il compito spetterà a Riccardo Corti, che cede alla nuova arrivata il commercio e a Elena Lah, che oltre alla cultura, d’ora in poi si occuperà di partecipazione, associazionismo e politiche di genere. Il vicesindaco Mariasole Mascia perde Spazio Città e demografici che vanno sempre a Gaudio. "Abbiamo fatto di necessità virtù - spiega il primo cittadino - trovando equilibrio nel nuovo assetto che ci permetterà di lavorare efficacemente come in questi anni". Unanime il riconoscimento per quanto fatto dall’ex assessora, che "si è spesa ben oltre il ruolo". "Mi sono messa al servizio di tutti con l’unico interesse del bene della città, del rispetto della legalità e dell’integrazione - ha detto commossa - . È difficile trovare le parole per descrivere quel che si prova quando qualcosa sta per finire; lo è ancora di più quando si deve parlare di un’esperienza che ti ha messo al centro della vita di una comunità alla quale ho sempre risposto con l’ascolto". "Faccio questa scelta - ha aggiunto - nella serenità dovuta a due certezze: chi mi subentrerà lavorerà con impegno e responsabilità, come sperimentato in questi anni in un confronto quotidiano di progettazione trasversale; mentre la nuova assessora porterà un notevole contributo di competenza all’interno della Giunta". Corti ha assicurato che "il nuovo percorso sarà all’insegna della continuità, metterò tutta quella delicatezza che serve quando ci si occupa di bambini, anziani, persone che stanno vivendo un momento difficile".