Desio, vigili anche in periferia: arriva il presidio mobile

Desio (Monza e Brianza), 14 dicembre 2024 – Un servizio decentrato. Mobile, quindi itinerante. Ben visibile. Che lavori molto sul fronte della comunicazione e, di conseguenza, della prevenzione. Al servizio dei cittadini e contro la microcriminalità e tutti i suoi fenomeni più diffusi: risse, schiamazzi, vandalismi, furti e scippi, ma anche piccolo spaccio e incidenti. È stato inaugurato il nuovo ufficio mobile della polizia locale di Desio, destinato a dare una svolta nei servizi di presidio, pattugliamento e orientamento nei rioni periferici della città, quelli che spesso si sentono più “abbandonati”. “Entra da subito in servizio - ha spiegato il sindaco Simone Gargiulo - il nuovo ufficio mobile per attività di pattugliamento e stazionamento presso tutti i quartieri periferici della città. Un furgone con due agenti come presidio che si sposta sul territorio. La nostra polizia locale ha finalmente in dotazione un nuovo mezzo allestito come ufficio mobile destinato al nucleo di polizia di prossimità, che lo utilizzerà a carattere permanente effettuando attività di pattugliamento e stazionamento presso i quartieri”. Molte le funzioni previste: “Sarà utilizzato per ricevere le richieste dei cittadini, oltre a fornire assistenza e informazioni nelle materie di competenza della polizia locale. Non si sostituirà ad alcun ufficio, ma servirà per indirizzare i cittadini con cura e chiarezza verso i vari servizi”. Molto felice del nuovo arrivo anche il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa: “Avevamo promesso che sarebbe arrivato entro fine anno e così è stato - sottolinea -. Abbiamo inaugurato e presentato il nuovo ufficio mobile in via Romagna, nel quartiere Spaccone, perché questo mezzo sarà utilizzato soprattutto nelle zone più decentrate. È uno strumento che contribuisce a potenziare il parco mezzi a disposizione della polizia locale e offrire un’opportunità per essere più presenti, soprattutto nelle zone meno centrali”.

Stazionando in luoghi chiave, magari anche quelli più “caldi“, sarà molto utile sul fronte della visibilità, per scoraggiare malintenzionati in giro nella zona. Un servizio nuovo per Desio e importante, sicuramente utile anche per dare un maggior senso di sicurezza ai cittadini in un periodo in cui se ne sente molto bisogno.