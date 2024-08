Desio, stop alla giungla selvaggia in città: sono partiti gli sfalci straordinari

Desio (Monza) – Dopo le polemiche che sono piovute, nelle piazze reali e virtuali della città, tra i semplici cittadini ma anche a livello politico, il Comune di Desio ha messo una marcia in più nella gestione del verde sul territorio. Per cercare di abbattere prima possibile le “foreste e giungle“ che si sono sviluppate negli ultimi mesi, con l’erba che in certe zone sfiorava ormai i due metri.

In questi giorni, appena rientrato dalle vacanze, il vicesindaco e assessore al Verde pubblico Andrea Villa, insieme alla collega ai Lavori pubblici Martina Cambiaghi, ha fatto più volte sopralluoghi e giri di perlustrazione, per valutare lo stato di fatto e i lavori che le squadre della ditta incaricata stanno svolgendo.

«È vero per due o tre settimane ci sono stati problemi e la situazione è stata di sofferenza - dice il vicesindaco - ma da prima di Ferragosto i tagli sono iniziati e adesso stiamo superando l’emergenza. Buona parte del territorio è stata completata: San Giorgio, Spaccone, via Milano, la zona del PalaDesio, della stazione, quasi tutto il centro. Lunedì, oltre a completare le aree mancanti, inizieranno gli interventi al parco di Villa Tittoni e nei giardini delle scuole, in previsione dell’avvio dei centri estivi e poi della prima campanella». In contemporanea, Gelsia Ambiente è al lavoro per il diserbo meccanico dei marciapiedi e dei bordi stradali. Poi da metà settembre inizieranno i tagli delle siepi.

«Questa ditta lavorerà fino a fine anno - spiega Villa -, per l’appalto provvisorio che abbiamo fatto, e mi sembra che lo stia facendo piuttosto bene. Per quello grosso, dal 2025, sono in corso le procedure preliminari». La gestione del verde in città è risultata spesso problematica, negli anni scorsi, creando disagi, lamentele e polemiche. «Io e l’ufficio tecnico usciamo sul territorio e cerchiamo di monitorare la situazione e intervenire se notiamo, o ci vengono segnalati problemi», assicura Villa, «speriamo con il futuro maxi appalto di sistemare al meglio anche questo servizio».

Sono in corso quindi le operazioni per dare maggiore decoro al territorio, anche sul fronte, correlato, del corretto conferimento dei rifiuti e della prevenzione e repressione di eventuali piccole discariche abusive: «Per questo, abbiamo appena arruolato una nuova guardia ecologica con Gelsia - annuncia il vicesindaco - che girerà il territorio per controllare che i rifiuti vengano conferiti in maniera adeguata. Chi non lo farà, riceverà le relative sanzioni».