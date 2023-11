Dagli anni Novanta arrivano i ritmi ska-punk dei Meganoidi

L’energia del rock con una band che ha segnato la fine degli anni ‘90 nella scena ska-punk. Le risate della stand-up comedy, la passione per l’ukulele e il meglio del panorama indie. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la nuova settimana del Tambourine di via Carlo Tenca. Si partirà mercoledì sera con un laboratorio gratuito di ukulele, per dare l’occasione ai più giovani di avvicinarsi a questo strumento che dalle Hawaii sta prendendo sempre più piede anche in Italia: gli incontri proseguiranno poi nei prossimi mesi, con anche dimostrazioni, concerti e altri appuntamenti. Giovedì la musica si fermerà per lasciare spazio allo Stand-up Comedyficio condotto da Alessio Parenti, una serata tutta dedicata alla stand-up comedy: sul palco del circolo seregnese Max Samaritani, Silvio Cavallo e Alessandro Ciacci si alterneranno dalle 21.30, microfono alla mano e niente filtri, con monologhi urticanti, ironia e osservazioni pungenti e sfrontate sulla vita. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Venerdì alle 21.30 si riaccenderanno gli amplificatori con la band genovese dei Meganoidi: proporranno i loro pezzi storici accanto a quelli del disco più recente, “Mescla”, fatto di rock, riff potenti, melodia e spunti funk. Il gruppo spopolò tra fine anni ‘90 e primi Duemila con il tormentone ska-punk “Supereroi contro la municipale” e in passato hanno rappresentato l’Italia all’Eurosonic Festival. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Sabato, infine, dalle 22 “Sono così indie - La festa”, una no-stop di dj-set che spazierà fra pop italiano, sonorità brit ed elettroniche, per ascoltare e ballare il meglio della scena indie nazionale e internazionale, dai Franz Ferdinand agli Strokes, da Gazzelle a Calcutta, passando per Coez, Lo Stato Sociale, Ghemon, Frah Quintale e gli Arctic Monkeys, i Baustelle e gli Editors, Motta e Thegiornalisti. Ingresso 8 euro con tessera Arci. F.L.