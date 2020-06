Monza, 17 giugno 2020 - Il medico contagiato mentre curava i malati Covid e per questo ha perso la vita, l’imprenditore che nell’emergenza sanitaria ha donato dispositivi di protezione e attrezzature sanitarie, l’infermiera al lavoro nei reparti Covid che cercava tutti i modi per far mantenere i contatti tra i ricoverati e i propri familiari, e il volontario che ha permesso al laboratorio interno al carcere di Monza di convertire la produzione per fare dispositivi di protezione da distribuire ai detenuti. E quindi l’ospedale San Gerardo, l’Asst di Monza e tutto il suo personale, che durante le settimane peggiori dell’emergenza sanitaria ha assistito più di 600 ricoverati Le benemerenze civiche, le 4 medaglie dei Giovannini d’Oro e il premio Corona Ferrea assegnate dalla città nel giorno del patrono San Giovanni Battista, quest’anno esprimono la riconoscenza di Monza verso persone e realtà cittadine chesi sono spese per superare i momenti più difficili dell’epidemia.

Spiega il sindaco Dario Allevi: "Abbiamo scelto di premiare quanti hanno affrontato sul campo l’emergenza sanitaria. In un contesto doloroso e delicato come quello che abbiamo vissuto insieme negli ultimi mesi, la nostra città si è distinta per professionalità, umanità e solidarietà. Virtù che, sono certo, ritroveremo protagoniste anche in questa stagione di ripartenza". La cerimonia si terrà la mattina del 24 giugno, prima con la messa in Duomo alle 10.30 e poi con le consegne alle 12 nella piazza dell’Arengario. Il Giovannino alla memoria è assegnato a Oscar Ros, medico monzese da anni in servizio all’ospedale di Vimercate, morto il 20 aprile 2020 a causa del coronavirus. La medaglia d’oro è assegnata ad Aldo Fumagalli, imprenditore della Candy e presidente dell’Ucid Brianza (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) che "allo scoppio dell’epidemia è stato tra i primi ad offrire aiuti concreti a quanti erano in prima linea sul fronte sanitario e non solo", sia donando dispositivi di protezione sia ventilatori polmonari, sia strumenti per la didattica a distanza. Viene premiata Mariella Cociani, infermiera volontaria ispettrice del comitato monzese della Croce Rossa da oltre venti anni per l’impegno nei reparti Covid e, in particolare, "adoperandosi per mantenere in contatto i familiari con i pazienti ricoverati, anche attraverso l’utilizzo di commoventi video e audio messaggi".

La benemerenza per Virginio Brivio, presidente dal 2007 della San Vincenzo, impegnato nella Caritas, nel Fondo Famiglia Lavoro e cofondatore della Cooperativa Sociale 2000, "durante l’epidemia si è prodigato per far consegnare al laboratorio di via Sanquirico tutto il materiale necessario a produrre dispositivi di protezione individuale". Il premio Corona Ferrea, assegnato ad associazioni o enti, è stato riconosciuto all’Asst Monza, ospedale San Gerardo.