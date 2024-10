Controlli per la sicurezza sulle strade in Brianza, automobilisti positivi ad alcol e droga

Monza, 2 ottobre 2024 – Controlli a tappeto per fermare chi guida ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 settembre nell’ambito del Progetto SMART, realizzato dalla Regione Lombardia, la polizia stradale di Monza insieme alla polizia provinciale e alle polizie locali di Monza, Seregno, Triuggio, Usmate Velate e Verano Brianza hanno svolto nelle ore serali e fino alle prime ore del mattino dei servizi mirati alla prevenzione nell’ambito della circolazione stradale e in particolare alla verifica dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti, considerato l’aumento degli incidenti stradali con feriti.

Sono stati messi in campo complessivamente 63 agenti. I servizi sono stati svolti nel comune di Monza, presso piazzale Virgilio, Villa Reale e Largo Mazzini, nel comune di Seregno, presso Corso Matteotti e via Monti, nel comune di Triuggio, in viale Rimembranze, nel comune di Verano Brianza, presso la SS.36, e nel comune di Usmate Velate, in via Roma.

Sono stati controllati 377 veicoli, 399 persone, dei quali 239 conducenti sono stati sottoposti agli accertamenti relativi allo stato di alterazione psico fisica derivante da assunzione di alcol e droghe e dei controllati solo 10 sono risultati positivi ai test e di questi solo uno ai test anti-droga. Questi ultimi sono uomini, di nazionalità sia italiana che straniera, con età superiore a 35 anni. Inoltre, sono stati sanzionati ai sensi del codice della strada 38 conducenti, per un totale di 11 ritiri di patente e 4 sequestri amministrativi.