Controlli a tappeto anti prostituzione. Multati sette clienti

Sette persone sono state multate con una sanzione da 200 euro dagli agenti del Nucleo interventi rapidi motociclisti della polizia locale di Monza, impegnati in un servizio antiprostituzione. Dalle 21 alle 2 i vigili hanno setacciato i quartieri della città con l’obiettivo di contrastare la contrattazione di prestazioni sessuali tra prostitute e clienti, spesso a bordo di veicoli in fermata che creano intralcio e pericolo alla circolazione. In viale Stucchi e a San Fruttuoso sono stati sorpresi un cliente residente in provincia di Varese, due in provincia di Lecco, due a Monza e i restanti in Brianza, di età tra i 30 e i 35 anni, con un’eccezione di un 67enne. Le prostitute, tutte di nazionalità rumena, avevano un’età compresa tra i 20 e i 28 anni.

S.T.