Contributo straordinario. La Villa Reale costa di più

Un contributo straordinario di 200mila euro da parte del Comune di Monza tiene in piedi le ambizioni del Parco e della Villa Reale. Una scelta, quella della Giunta monzese, inserita nella variazione di bilancio di maggio, come risposta alla richiesta di fondi aggiuntivi del Consorzio Parco e Villa Reale, in virtù del significativo aumento delle attività per l’anno 2023. Per essere più esatti i 200mila euro di extra costi appena liquidati dal Comune, sono figli di mancati introiti del Consorzio rispetto all’affitto gratuito delle sale della Reggia per le tante iniziative volute dall’Amministrazione comunale, conteggiati in 263mila e 300. In tutto la spesa sostenuta per il funzionamento della Villa Reale nel 2023 è statA di 964.939,06 euro, di cui una parte significativa figlia di eventi e progetti che hanno visto proprio l’anno scorso il loro sorgere, o comunque un incremento della proposta, tutti volti ad aumentare gli ingressi e a raggiungere nel medio-lungo termine l’autosostentamento economico. L’iniziativa maggiore è stata la mostra “Reggia Contemporanea“, che espone oltre 100 opere d’arte contemporanea di design, che rimarrà allestita fino a febbraio 2026, in concomitanza con le Olimpiadi invernali.

Tanti sono stati poi i convegni e le iniziative culturali straordinarie andate in scena l’anno scorso. Tra le più importanti quella sul progetto Tangram a gennaio per un turismo sostenibile, “Obiettivo Monza città del paesaggio“ a marzo, “Etica della rappresentanza“ ad aprile con gli studenti delle scuole superiori ed ancora la raccolta fondi per “Cancro primo aiuto“ a fine settembre, la cena di Gala in occasione del Congresso nazione Aiccre nello stesso periodo, e a novembre la prima edizione del convegno sulla sostenibilità Monza Fast Future e quello che ha celebrato Monza come città napoleonica.

A livello culturale ricchissimo è stato il programma di Mirabello cultura, così come di successo la rassegna musicale di Monza visionaria, mentre di portata addirittura internazionale il Mimo (Milano Monza motor show) a giugno.

Dal 4 ottobre del 2023 poi la Villa Reale è riuscita a garantire 5 giorni di apertura settimanale: prerequisito fondamentale per permettere alla Reggia di entrare nel Sistema museale nazionale.

Incrementate sono state anche le mostre d’arte, di cui alcune molto prestigiose (come Banksy e Mirò).