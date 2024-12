Come si veste Babbo Natale?. Al Mac ci pensano i bambini

Un laboratorio che terrà insieme arte, artificio e magia, e nel quale verrà chiesto a bambini e genitori di immaginarsi e inventare un nuovo outfit per Babbo Natale, facendo magari comparire anche un Babbo Natale femmina.

Il tutto, lasciandosi ispirare dalle opere di un importante artista italiano contemporaneo che si possono ammirare nelle sale del MAC. È l’iniziativa dal titolo “Il trucco di Natale“, che si svolgerà oggi e domani alle 16 al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone: si comincerà con una visita ai lavori esposti nella mostra “Mockupaint“ di Oscar Giaconia, in cui ci si focalizzerà su alcune opere che trattano il trucco come elemento di artificio e di magia, per poi sbizzarrirsi col disegno nel laboratorio successivo, in cui provare a coniugare magia e Natale. Partecipazione gratuita con prenotazione via mail all’indirizzo museoprenotazioni@comune.lissone.mb.it. Quello di questo weekend sarà il primo progetto collegato alla mostra di Giaconia: dal 15 al 26 gennaio bambini e ragazzi saranno invece coinvolti nell’iniziativa “Ma di cosa è fatto? I curiosi materiali nelle opere d’arte“, mentre sabato 18 gennaio ci sarà un incontro a tu per tu con l’artista. Intanto oggi e domani alle 11 e alle 15 saranno proposte anche visite guidate gratuite alla mostra “Mockupaint“. Info 039.73.97.620.

F.L.