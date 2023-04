Colpi di ruspe sulla storia Dai panettoni Bettini a un nuovo condominio

di Martino Agostoni

Quattro anni fa la fine della produzione dei panettoni monzesi con la chiusura dello storico stabilimento e dello spaccio aziendale Bettini di via Modigliani 14. Un posto conosciuto da tutti da dove, per decenni, il profumo di dolci tipici delle feste e di biscotti appena sfornati è stato una caratteristica del quartiere. Oggi termina anche l’ultima traccia rimasta dei luoghi in cui si è sviluppato il celebre marchio di panettoni bianco e verde fondato da Oreste Bettini a Monza, proprio negli stessi anni in cui l’amico Antonio Motta faceva lo stesso a Milano con i dolci che ancora oggi portano il suo nome.

In questi giorni in via Modigliani sono arrivati ruspe e macchinari dell’impresa di demolizioni incaricata di radere al suolo il vecchio stabilimento e da ieri sono iniziate le prime operazioni. E al posto della storica fabbrica di dolci Bettini sarà realizzato un nuovo complesso residenziale. "L’area è dismessa da tempo e ora è stato avanzato un progetto convenzionato – spiega Marco Lamperti, assessore all’Edilizia – che, in modo conforme al Piano di governo del territorio, andrà a fare un intervento di rigenerazione urbana demolendo il vecchio stabilimento e realizzando un nuovo insediamento residenziale. Non è un piano attuativo che ha previsto un confronto con l’Amministrazione, ma è un progetto di recupero che ha seguito l’iter tecnico previsto per un’operazione di rigenerazione urbana con lo sportello unico per l’edilizia". In pratica, si sostituiscono i volumi del vecchio stabilimento dolciario con nuovi appartamenti. Ed è un ulteriore segno dei tempi che cambiano.

Dopo la nostalgia di quattro anni fa, quando il 28 febbraio 2019 ha chiuso anche lo spaccio aziendale di via Modigliani che aveva terminato le ultime scorte di dolci prodotte per la stagione natalizia appena conclusa, ora si cancella anche l’ultimo ricordo di quella parte di Monza con la sua inconfondibile fragranza che nei periodi migliori arrivava a sfornare anche 50mila panettoni l’anno. All’annuncio della chiusura a inizio 20219 la famiglia Bettini aveva spiegato che nonostante l’attività ancora reggesse e non ci fosse mai stato un ritardo nei pagamenti, facendo i conti sul futuro non si sarebbe più riusciti a mandare avanti una realtà produttiva locale di dolci a conduzione famigliare in un mondo globale. Negli ultimi anni la Bettini si era indirizzata verso la chiusura, non assumendo più nuovi dipendenti mano a mano che i vecchi andavano in pensione, poi la cessazione definitiva dell’attività e quindi ora la demolizione del vecchio stabilimento per destinare quell’area alla costruzione di nuove abitazioni per il quartiere.