Cibo e ritmi del Salento. Tre giorni in piazza con i gusti della Puglia

Concerti a base di musica folk e di pizzica, bancarelle e stand di prodotti enogastromici tradizionali e lo street food dolce e salato per immergersi negli odori e nei sapori della cucina tipica pugliese. Tre giorni di cibo e spettacoli per portare un pezzo di sud in Brianza, tra ulivi e strutture a forma di trullo. Da venerdì a domenica piazza Cossetto a Muggiò si animerà con le atmosfere suggestive della festa “La Puglia che ti piglia“, promossa da Comune e Tipico Eventi. Quello che approderà sul territorio sarà un vero e proprio villaggio pugliese itinerante: venerdì dalle 18 e fino a mezzanotte, sabato e domenica già dalle 11 di mattina e fino a tarda sera si potrà girare tra banchi enogastronomici, provare piatti pugliesi in versione “da strada“, scoprire birre provenienti da quella regione d’Italia. Ad accompagnare tutto ci sarà la musica dal vivo: venerdì e sabato alle 21.30 esibizioni di pizzica, con danze e brani folkloristici, con il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da. (foto), che intreccia e contamina sonorità e balli tipici del sud Italia e del bacino mediterraneo, mentre domenica alle 18 si terrà un laboratorio di pizzica curato dal gruppo I Briganti. L’ingresso è libero.

