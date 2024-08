Chi ama tirare e chi allena. Le vie di Camilla e Celeste

Volendo imitare la sorella maggiore Cecilia, anche Camilla e Celeste Colico hanno iniziato a giocare a basket nel Giussano. Ora Camilla, che ha ventuno anni, ha deciso di fare l’allenatrice, mentre la diciassettenne Celeste ha davanti a sé un futuro roseo come giocatrice.

Quando era nel minibasket aveva la capacità di segnare 30 punti a partita. Sono davvero un ottimo bottino considerando le regole ferree del minibasket che concedono solo dodici minuti a gara per ciascun bambino della squadra. "Sulle orme delle mie sorelle ho iniziato a giocare a basket a quattro anni - racconta Celeste Colico - avevo provato anche altri sport come la ginnastica ritmica, la danza classica e il nuoto ma nessuno mi ha catturato. Con il basket è stato subito amore e non ho mai smesso. Quest’anno sarà la mia quattordicesima stagione con il Giussano, la società che mi ha permesso di aggregarmi alla prima squadra già quando ero sedicenne".

Poi il salto a ridosso delle grandi: "In A2 il livello è molto alto, per cui è stato difficile trovare spazio nelle partite, tutte sfide combattutissime e toste".

Un passaggio fuori Giussano per fare esperienza c’è stato: "Nella passata stagione dal mese di gennaio sono entrata a fare parte delle giovanili della bergamasca Ororosa, ed è stata un’esperienza davvero interessante. Sono stata accolta molto bene, è stato un cammino lungo che ci ha portato sino alla finale Nazionale, che ci ha ripagato di tutti gli sforzi fatti in allenamento. In Stazzonelli ho trovato una grande allenatrice, sono contenta di ritrovarla quest’anno a Giussano".

Prospettive? "Penso che ora farò le giovanili con le foxes, mi aspetto un’avventura ricca di sorprese perché il roster delle Under 19 non è affatto male. Con la A2, molto intensa, prima di tutto penserò a migliorare sia come giocatrice che come persona, perché è difficile trovare il momento giusto per entrare in campo in partita. Confrontarmi con atlete di così alto livello è una cosa molto impegnativa ma gratificante. Avere il papà presidente non ha mai influito sulla carriera mia e delle mie sorelle, è bello averlo così vicino e poter condividere la passione per il basket". Ha scelto una strada diversa la ventunenne Camilla Colico, che sarà vice allenatrice del gruppo Under 19 e guiderà la formazione della categoria Promozione: "Anch’io ho giocato a basket per tanti anni a Giussano - dice Camilla - ma appena ho smesso ho pensato di diventare allenatrice per provare una nuova esperienza. Dal gruppo Senior che alleno mi aspetto divertimento e risultati vincenti. Nessuna giocatrice è più grande di me e sono convinta che, come l’anno scorso, se ci saranno delle difficoltà sarò in grado di superarle anche se sono un coach giovane".

Ant.Gal.