Cessione choc. Pablo ora cerca una famiglia

A volte la richiesta di cessione non è provocata da mancanza di tempo. Succede per Pablo, in cane per il quale Enpa Monza sta cercando una nuova famiglia. Sette anni tra pochi giorni Paolo è una taglia grande: meticcio incrocio Dogue de Boredeaux e Rhodesian, dal pelo raso marrone. Verrà sterilizzato prima dell’affido. I proprietari si sono rivolti al rifugio di via San Damiano per trovare una nuova famiglia che abbia tempo da dedicargli. "Pablo è di base un buon cane, socievole con le persone, ha qualche insicurezza probabilmente data da mancanza di esperienze. Abituato a indossare la pettorina, a guinzaglio tira un po’ soprattutto se vede qualche stimolo attrattivo, e probabilmente dato anche dal fatto che al momento non fa abbastanza movimento". Scrivere a canile@enpamonza.it oppure telefonare a 039.83.56.23.