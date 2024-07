Cassonetti nel mirino dei vandali. I sindaci li spostano al sicuro

I cassonetti per gli indumenti usati che Gelsia ha affidato in gestione alla Caritas stanno diventando un problema di degrado per il crescente numero di incivili che li utilizzano come discariche di rifiuti di ogni tipo.

La nuova giunta di Barlassina ha deciso di spostarli in un’area chiusa e videosorvegliata e lo stesso farà a breve il vicino comune di Cogliate. "I due contenitori gialli di via Trento, riservati alla raccolta di abiti usati, venivano utilizzati impropriamente a causa di comportamenti incivili, arrecando danno al decoro urbano del centro cittadino e all’intera collettività", spiega una nota del gruppo di maggioranza Barlassina tradizione e futuro, motivando la decisione di spostarli in via Tiziano Vecellio, nel cortile del magazzino comunale antistante la piattaforma ecologica, posizione meno centrale ma comunque videosorvegliata. "L’Amministrazione incentiverà i controlli per assicurare che questi contenitori tornino ad avere un’unica funzione: quella sociale, grazie alla generosità dei tanti cittadini educati e rispettosi delle regole", spiegano dalla maggioranza.

Situazione analoga nella confinante Cogliate, dove addirittura qualche settimana fa, due cassonetti circondati da rifiuti sono stati dati alle fiamme con tanto di intervento dei vigili del fuoco nel punto di raccolta davanti all’ex supermercato di via De Gasperi. Gli altri punti di raccolta davanti al cimitero o in via Dante sono quotidianamente oggetto di abbandono di ogni tipo di rifiuto. "Stiamo valutando l’ipotesi di chiedere a Gelsia, che ha affidato la gestione alla Caritas, di spostare tutti i cassonetti all’interno della piazzola ecologica, perché lasciarli sul territorio diventa un problema", spiegava in quell’occasione il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico. Gabriele Bassani