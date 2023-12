Casette di legno, gara di presepi e la magia anche per i bambini

L’atmosfera del Natale a Cesano si respira anche con la proiezione della Prima della Scala nella sala dei Fasti Romani, a cura della Cams, domani dalle 17. In piazza Esedra è stato allestito il Villaggio di Natale, che resterà aperto fino al 7 gennaio con casette di legno, colori e sapori, melodie e luci e la pista di ghiaccio per pattinare sotto le luci. Si aprirà il 16 dicembre la mostra di presepi e diorami a Palazzo Borromeo, mentre all’Auditorium Disarò ci sarà “La magia del presepe“, realizzazione ed esposizione di un presepe dinamico a cura del Gruppo Amici del Presepe di Cesano Maderno. Tra le iniziative per i bambini anche la bottega del Natale sabato e domenica per creare doni, addobbi e decori con materiali da riciclo. In biblioteca domani “Cecco l’amico di Natale“, spettacolo per i bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Pandemonium teatro. Appuntamento con il Concerto di Natale sabato alle 21 nella Chiesa di Santo Stefano Protomartire a cura di Associazione ProMusica Aps in collaborazione con il Coro Anonimo Quarto di Muggiò.

Domenica e il 17 dicembre Mercato straordinario in via Dante e Piazza XXV Aprile doppio appuntamento con le bancarelle del mercato settimanale di Cesano Maderno. Ci saranno inoltre aperture straordinarie di Palazzo Borromeo anche nei giorni delle festività natalizie. Il programma completo con tutte le informazioni, gli orari e la modalità di partecipazione sarà consultabile e scaricabile sul sito ufficiale www.comune.cesano-maderno.mb.it o sui canali social dell’Ente.

Ga.Bass.