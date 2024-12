Cantieri Pedemontana: incontri pubblici a Lissone e Macherio per discutere l'impatto sulla viabilità

L’inizio dei cantieri, le tempistiche, gli impatti sulla viabilità attorno. Tutte le novità sull’avvio dei lavori di realizzazione di Pedemontana, in particolare della tratta che taglierà i territori di Lissone e Macherio. Sono le informazioni che verranno fornite in due incontri pubblici organizzati nei prossimi giorni.

A Lissone domani alle 20 si svolgerà una seduta apposita della commissione consiliare territorio, trasporti ed ecologia, che sarà aperta a tutti: la riunione si terrà nell’aula del consiglio comunale e avrà al centro gli aggiornamenti sulla costruzione dell’autostrada. Le preoccupazioni in città riguardano l’allestimento e la partenza dei cantieri in zona Santa Margherita, con le eventuali modifiche o interruzioni della viabilità.

Sempre dei cantieri di Pedemontana e dell’impatto sul territorio, in questo caso soprattutto sulla frazione di Bareggia, si parlerà anche a Macherio, in un’assemblea pubblica indetta dall’Amministrazione per mercoledì 18: la riunione, aperta a tutti, si terrà alle 20.45 negli spazi della scuola media Leopardi, in viale Regina Margherita. All’assemblea, hanno annunciato dal Comune, saranno presenti i responsabili di Pedemontana, per "fornire informazioni sul progetto definitivo e sulla fase di cantierizzazione". Verrà dato spazio anche alle domande degli abitanti.