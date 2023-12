“Canettone o micione”?. Dolci benefici

Dolcezze “animalische” sotto l’albero di Natale. Anche quest’anno sarà possibile sostenere l’Enpa di Monza con regali dolci e solidali. Al banchetto allestito fino alla vigilia di Natale in centro (nei giorni feriali sotto i portici dell’Arengario e nei festivi in via Italia, oltre che tutti i giorni al rifugio di via San Damiano) sarà possibile acquistare il Canettone (panettone con uvetta e canditi), il Micione (panettone senza canditi), il Panconiglio (pandoro classico), il Cucciolone (panettone con i frutti esotici) e il Pangugoveg (il dolce di Natale Vegano con gocce di cioccolato). In fatto di dolcezze da non perdere il miele prodotto dalle api dell’Enpa, oltre a biscotti e ad altre prelibatezze. I fondi raccolti serviranno a sostenere le attività dell’Ente nazionale protezione animali di Monza.

B.Api.