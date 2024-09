Camminata nel Parco per regalare un ambulatorio anche ai bambini

Domenica 22 settembre, alle 10, alla Cascina San Fedele nel Parco ritorna l’appuntamento di Brianza per il Cuore con “La camminata del cuore“ a favore della cardiologia pediatrica di Irccs San Gerardo di Monza. Una camminata di 7 chilometri che quest’anno sostiene il progetto del nuovo ambulatorio di cardiologia pediatrica di lrccs San Gerardo di Monza. Si articola in quattro sotto-progetti. Alla base il miglioramento della capacità diagnostica con ecocardiografi di ultima generazione, dedicati all’attività pediatrica. L’équipe lavorerà in team con altri istituti pediatrici italiani e stranieri per costruire una rete all’avanguardia.

Quindi occorre costruire spazi dedicati all’attività ambulatoriale di cardiologia a misura di bambino e ampliare le conoscenze, grazie a stage in centri italiani o stranieri. Iscrizioni sulla piattaforma ENDU (www.endu.it), cliccando sul QrCode della locandina o facendo un bonifico a Brianza per il Cuore e inviando una mail a brianzaperilcuore@brianzaperilcuore.net con i nominativi degli iscritti. Ci si può iscrivere anche sul posto, prima della partenza. Intanto, sabato 14, sotto i portici dell’Arengario di Monza dalle 10 alle 19 i volontari saranno presenti insieme agli istruttori per far conoscere le manovre salvavita della Rianimazione cardio polmonare e disostruzione pediatrica. Domenica 22 all’interno della Cascina San Fedele verrà allestito anche un ambulatorio per l’analisi dei fattori di rischio cardiologico: misurazione colesterolo, glicemia, pressione. Per gli sportivi, i professionisti del Cam Medical Fitness di SYNLAB saranno a disposizione per test e valutazioni medico-sportive gratuite. Prenotare allo 039.23.97.480, oppure scrivere a Fisioterapia.monza@synlab.it.

Cristina Bertolini