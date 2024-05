Cambi gomme e riparazioni. Scoperta officina abusiva

Scoperta una officina abusiva nel quartiere Libertà-Cristo Re a Monza: chiusura, sequestro dell’attrezzatura e multa di 5.100 euro al titolare. Nel locale trasformato in officina i vigili dei nuclei Annonaria e Presidio Quartieri hanno trovato quattro ponti di sollevamento, una cassettiera con utensili appositi allo svolgimento del mestiere, cinque pistole per compressore, un compressore silenzioso e uno per cambio gomme, un aspiratore automatico di olio, due martinetti, uno smonta ruote e una bilanciatrice oltre a pezzi di ricambio per auto. Completata l’ispezione, gli agenti hanno provveduto a chiudere definitivamente l’attività abusiva.

Ale.Cri.