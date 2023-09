Brianza green a Dubai Imprese in missione: i cambiamenti climatici nell’agenda del futuro

di Alessandro Crisafulli

Le imprese della Brianza chiamate a dare il proprio contributo nel dibattito globale per contrastare i cambiamenti climatici, favorire la transizione ecologica e diffondere buone pratiche per lo sviluppo sostenibile. L’occasione per mettere in luce le proprie idee e attività green, è la Conferenza sui Cambiamenti Climatici (COP28) promossa dalle Nazioni Unite, che si terrà presso la Expo City di Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre. In Brianza, infatti, ci sono ben 7.194 aziende - secondo l’ultimo report Greenitaly - che negli ultimi anni hanno investito in prodotti e tecnologie green. Un dato che porta la provincia al 19esimo posto in Italia, quarto in Lombardia dopo Milano, Brescia e Bergamo. E significativo è anche il numero di contratti stipulati nel 2021 per “lavori verdi“: 23.961, 18esimo posto nazionale. Un bacino molto importante, che a COP28 può mettersi in luce, trovando ulteriori opportunità di sviluppo e nuovi mercati. Come sottolinea Simone Facchinetti, avvocato con studio a Varedo, che come rappresentante della Camera di Commercio italiana a Dubai è il punto di riferimento per lo sbarco e la promozione delle aziende del territorio negli Emirati Arabi. "È appena uscito un bando del Ministero – spiega Facchinetti – per la selezione di eventi, seminari e presentazioni da svolgersi presso il padiglione italiano. Gli eventi collaterali dovranno essere inerenti ad azioni di contrasto e adattamento al cambiamento climatico, nonché ad iniziative volte a diffondere la consapevolezza nella società civile di tali temi, con preferenza per i temi concernenti la transizione energetica e la decarbonizzazione e buone pratiche di sviluppo sostenibile e riduzione delle emissioni di gas serra". Sono ammessi eventi di durata non superiore ad un’ora e mezza. Le aziende e istituzioni interessate possono contattare l’avvocato Facchinetti per ottenere assistenza ([email protected]).