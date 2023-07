Born in Monza", 777 Hypercar e Centro di Ricerca per la Guida Autonoma"

Born in Monza. Passione per i motori, capacità imprenditoriale, ricerca tecnologica e design. Da giorni in città è iniziata la campagna di comunicazione “Born in Monza“, grandi manifesti per annunciare la presentazione del primo prototipo 777 hypercar, un progetto imprenditoriale e tecnologico di Andrea Levy lanciato in occasione del fine settimana del Fia Wec in autodromo e che ha portato all’inaugurazione del “Lounge 777 Motors“, un open space multimediale visitabile su appuntamento allestito all’interno del circuito, adiacente alla statua che celebra il pilota Juan Manuel Fangio. La casa della 777 hypercar, una vettura da 370 chilometri orari e 900 chili di peso che sarà prodotta in edizione limitata in 7 esemplari per uso solo pista pensata per unire il meglio delle tecnologie automotive con Dallara, che si occupa dell’ingegneria, dell’aerodinamica e della produzione, Gibson Technology, fornitore del motore V8 aspirato da 730 cavalli, e Sparco, che sta realizzando la linea di abbigliamento.

Si stima che sia in grado di completare un giro nel circuito di Monza in un tempo di 1’33“. Le linee della 777 hypercar escono dalla matita di Umberto Palermo, ex studente dell’allo9ra Istituto d’arte in Villa Reale, mentre al progetto di 777 Motor collaborano realtà come PoliMove, Ascari e Indy Autonomous Challenge perché la “Unit-000“, la versione sperimentale, sarà un laboratorio dinamico su quattro ruote dotato delle più avanzate tecnologie di guida autonoma, AI driver, virtual coaching. Per creare 777 hypercar Unit-000, sarà realizzato un nuovo centro di ricerca internazionale che accoglierà e si avvarrà dei poli ingegneristici e degli atenei di tutto il mondo, oltre che di aziende di alta tecnologia. È previsto che la produzione dei 7 esemplari destinati agli esclusivi clienti che possono permettersi una 777 hypercar inizi nel 2025, anno in cui contestualmente 777 Motors realizzerà la versione laboratorio per la guida autonoma 777 hypercar Unit-000.

"Il centro di ricerca ‘born in Monza’ è un’ottima notizia e la conferma di una vitalità imprenditoriale e tecnologica tipica della Brianza – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto alla presentazione della 777 hypercar –. Velocità, sostenibilità e innovazione sono i capisaldi di questo progetto sfidante: un laboratorio di idee capace di attrarre intelligenze, non solo artificiali, che sappiano tradurre ciò che fino a pochi anni fa sembrava una fantasia avveniristica in un progetto solido e strutturato". Per il professore del Politecnico di Milano Sergio Savaresi, team principal di PoliMove, "777 hypercar rappresenta una piattaforma tecnologica straordinaria su cui sviluppare non solo le migliori tecnologie telaistiche, aerodinamiche e motoristiche, ma anche le applicazioni più avanzate dei sistemi di intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e l’esperienza di guida".

M.Ag.