Besanino, lo stop fa paura. Comuni al tavolo in Regione

È in calendario per lunedì 17 marzo il primo tavolo tecnico in Regione con tutti gli amministratori locali toccati dalla linea S7 Milano-Porta Garibaldi-Lecco (Besanino), la cui interruzione durante i lavori per la realizzazione di Pedemontana è al momento programmata per settembre 2026. Saranno presenti l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, e quella alle Infrastrutture, Claudia Terzi. Villasanta accoglie con favore la prima convocazione del tavolo. Insieme ad altri Comuni della linea S7, e anche alla Provincia, aveva a più riprese chiesto al Pirellone di trovare alternative efficaci per le esigenze di migliaia di pendolari che utilizzano il Besanino ogni giorno.

Allo stato attuale, come hanno confermato i vertici di Pedemontana, la sostituzione del servizio è prevista tramite navette. Ma come già sperimentato, si tratta di un sistema del tutto inefficace e che difficilmente potrà risolvere i disagi dei pendolari. "Considerate le responsabilità di Regione Lombardia sul progetto Pedemontana e pure sul trasporto pubblico - commenta Carlo Sormani, assessore alla Mobilità - il Comune di Villasanta si presenterà al tavolo del 17 marzo chiedendo che l’ente regionale si faccia carico del problema dei pendolari sia dal punto di vista operativo sia da quello economico. E che lo faccia con alternative più efficaci per la fase emergenziale, oltre che con maggior investimenti sul trasporto pubblico, e anche negli anni successivi alla realizzazione di Pedemontana". Nel frattempo, tutti i gruppi consiliari di Villasanta hanno deciso di predisporre una mozione su questo tema, da presentare in Consiglio comunale. Un’ipotesi ventilata potrebbe essere che Villasanta diventi capolinea e il treno rimanga attivo da lì in avanti.

