Dalla Corea alla Brianza, i Kard scelgono Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno come set per il nuovo videoclip Lo scorso febbraio, la dimora nobiliare era già stata scelta per ambientare il video del brano ‘100 messaggi’, dal rapper Lazza. Soddisfazione dal Comune: la bellezza del nostro edificio storico viene ammirata in tutto il mondo