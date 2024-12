Babbo Natale all’ex centro profughi. Il campo-base della solidarietà

Da Sanremo all’ex centro profughi, a inaugurare il Villaggio di Babbo Natale della Croce rossa nell’ex hub provinciale ad Agrate sarà una promessa della musica italiana: Alessia Romano, la quindicenne che ha partecipato a Casa Sanremo con un inedito, scritto e composto da lei. Pomeriggio in musica per il taglio del nastro, domenica alle 15.30, poi si farà festa fino alle 18.

Torna così per il secondo anno l’iniziativa che promette magia e divertimento per i più piccoli e che ha trasformato i vecchi prefabbricati in tende-stand, vetrine perfettamente addobbate per godersi l’atmosfera di fine anno. "Aspettiamo famiglie e ragazzi sia domenica che il 21 e 22 dicembre", dicono i volontari. Tutto è stato creato dal Comitato per i bambini, veri protagonisti dell’appuntamento, a cominciare dall’ospedale dei pupazzi nel Villaggio di Santa Claus più grande della Croce Rossa in Lombardia. "Altrove abbiamo spazi ritagliati nelle città, in Brianza, invece, una casa tutta nostra", realizzata interamente dai volontari agratesi. Una delle attrazioni che andrà per la maggiore, scommette il Comitato di casa, sarà proprio il selfie con Babbo Natale, cuore del programma. La maratona fra divertimento e solidarietà si concluderà il 22 dicembre dalle 15 alle18. Per tutto il tempo i ragazzi potranno godersi spettacoli e pesca di beneficenza. L’ingresso è libero, i visitatori potranno parcheggiare direttamente all’interno della struttura. "È una festa sul patrimonio di valori che ci accomuna a tutti gli altri gruppi no-profit del territorio – sottolineano gli organizzatori – al centro c’è sempre l’altro, i più fragili, chi ha bisogno di aiuto. E in questo momento dell’anno l’attenzione su questi temi è più alta".

Da qui l’idea, che nel 2023 al debutto registrò il tutto esaurito. Un successo che racconta il legame del Vimercatese con il sodalizio. Ad accogliere tutti, elfi, per i piccini tanti momenti di intrattenimento fra scrittura e invio delle letterine, fabbrica dei biscotti, preparazione di decorazioni natalizie e lettura di fiabe rigorosamente a tema.