AutAcademy:. Mosaici, cucina e sartoria

Prende forma e cresce AutAcademy srl, impresa sociale, fondata da Fabio Gadina, in collaborazione con la psicologa esperta di autismo Simona Ravera. Il temporary store prosegue in via Carlo Alberto fino a fine luglio, attirando la curiosità dei monzesi con i suoi prodotti in mosaico e ceramica, realizzati ai ragazzi autistici del laboratorio.

Dal 1° di giugno è cessata la collaborazione con la scuola Agraria del Parco di Monza, mentre i corsi di formazione si spostano a Milano, via privata Miramare 15 (metrò Sesto Marelli), presso “Immagine e lavoro“: "Ci ha permesso di ampliare la nostra offerta formativa – sottolinea l’amministratore unico Fabio Gadina – introducendo i corsi di sartoria e di cucina che si vanno ad aggiungere a quelli di informatica, manutenzione del verde e mosaico e ceramica". Proprio in questi giorni ha aperto i battenti il laboratorio di produzione di Mosaico in via Piave 10, Monza, dove si sta preparando il mosaico che adornerà via Campini, dal prossimo anno, ma non solo. La proposta dei mosaici da costruzione sta piacendo alle imprese edili (opera rara e costosa), come spiega Gadina, e quindi permetterà di avviare varie collaborazioni per adornare i palazzi di Monza e Brianza. Primo fra tutti il civico 28 di via Carlo Alberto che ospita il temporary store. "Per ringraziare il proprietario dell’immobile che ci ospita – anticipa Gadina – creeremo un mosaico per il palazzo". Nel negozio temporaneo si sono tenuti anche workshop e presentazione di libri sull’autismo, oltre che vendita dei prodotti, a cura degli stessi ragazzi autistici, veri e propri manager e commessi. Un altro benefattore ha offerto ad AutAcademy un terreno a Lissone, dove fare progettazione per il verde.

C.B.