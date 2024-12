Auguri in valigia. Fuga al caldo per il brindisi

Capodanno alle Maldive, in Oman e a Zanzibar. "Sono queste le mete più gettonate dai monzesi, al mare e al caldo, per accogliere l’anno nuovo all’insegna della scoperta di terre lontane", racconta Daniela Vacchetti, responsabile del travel store Gattinoni di Monza.

È tramontata definitivamente la moda del viaggio last minute, acquistato cioè all’ultimo momento, perché di fatto non succede più che gli ultimi posti vengano svenduti a prezzi concorrenziali. In realtà i viaggiatori si sono resi conto che per spendere meno bisogna giocare d’anticipo. "A settembre, una volta tornati dalle ferie estive – spiega Vacchetti – i monzesi tracciano un bilancio e cominciano a programmare le vacanze per l’ultimo dell’anno".

Per un viaggio lungo al caldo, la clientela monzese spende in media quattro mila euro a persona, per sette notti. Si tratta in particolare della fascia over 50, che viaggia in coppia o con figli già grandi. Le capitali europee sono oggetto del turismo fai da te, con prenotazioni di voli e alberghi in autonomia su agenzie online, ma in caso di disguido diventa più complicato trovare assistenza.

Oppure, ci si rivolge all’agenzia sognando la terra di Babbo Natale: Norvegia e Lapponia svedese e finlandese dove ammirare l’aurora boreale: sono queste le mete al freddo più ambite. Volo, più 4 notti in albergo, si acquistano tra i 1.700 e i 1.800 euro a testa.

Per chi ama la fiesta e l’atmosfera chiassosa per il capodanno, la città più gettonata anche in agenzia resta Barcellona, dal clima mite anche d’inverno e con la spiaggia, seguita da Madrid. I giovani cercano le capitali europee prenotando in autonomia, oppure si recano in agenzia per prenotare una vacanza sul Mar Rosso che costa intorno ai 2mila euro a persona.

Le prenotazioni dell’ultimo minuto non funzionano più, anche perché i posti non si trovano. "Cerchiamo di capire quale sia il budget a disposizione dei nostri clienti – spiega Daniela –: per esempio, se uno ci chiede di stare attorno ai 1.500 euro a persona, è possibile trovare posto in Europa, Egitto e Canarie, ma non in posti balneabili d’inverno e quindi l’intenzione si sposta sulle escursioni e le visite culturali".

Soprattutto i giovani, ma anche le famiglie richiedono tassativamente di fare ritorno entro il 6 gennaio. L’Epifania, si sa, tutte le feste porta via e i brianzoli preferiscono utilizzare il periodo di chiusura scolastica. Ecco perché nei giorni immediatamente successivi alla Befana i prezzi scendono vistosamente.