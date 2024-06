Aspettando l’estate tra hobbisti e Alpini e musica inclusiva

Un festival della musica inclusiva, gli hobbisti, i giochi per i più piccoli, lo street food degli alpini. Sono gli appuntamenti del fine settimana con “Aspettando l’estate“, l’evento della Pro Loco in via don Bernasconi. Sabato dalle 15 alle 22 ci saranno il mercatino degli hobbisti, laboratori creativi e giochi gonfiabili per i bambini; alle 18.30 apre la cucina del Gruppo Alpini e dalle 19.30 musica con i dj-set di Future Sound Discomobile. Domenica dalle 10 alle 20 mercatini, giochi e l’iniziativa “Melodie senza confini - Festival della musica inclusiva“ curata da Fondazione Stefania, Associazione Seed, Cascina Biblioteca e Centro Giovanile. In caso di maltempo il festival si terrà sabato 15 a Palazzo Terragni.

F.L.