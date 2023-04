Apre una pizzeria, i negozianti vanno a dargli il benvenuto come clienti

Quando hanno saputo che avrebbe aperto una nuova pizzeria, si sono riuniti. E hanno deciso di organizzare un comitato di benvenuto e andare a pagare il primo conto. Davvero curiosa, e a suo modo commovente, l’iniziativa che settimana scorsa ha tenuto a battesimo la pizzeria “That’s Amore”, di via Carlo Rota 60B. Al quartiere Cederna.

Perché a unirsi, come in film, non sono stati i normali residenti del quartiere. Ma sono stati gli altri negozianti, alcuni storici, della zona: un macellaio (Macelleria Saini, che quest’anno è stata premiata come negozio storico e si prepara a festeggiare il prossimo anno il secolo di attività), ma anche una pescheria, un ottico, un centro di bricolage, un bar… Una quindicina i negozianti che hanno deciso di farsi sentire "per difendere l’orgoglio della nostra via -. raccontano -: ci dobbiamo battere contro la grande distribuzione e farlo dalla periferia è ancora più difficile. Eppure ci siamo anche noi e ci ha fatto piacere contribuire a pagare il primo conto di questa nuova attività che ha scelto di aprire vicino a noi…". Una via che resiste. Anche col cuore. E lo ha dimostrato invitando una speciale commensale: a tavola a mangiare come ospite dei negozianti di via Carlo Rota c’era anche una commessa. O meglio, almeno per il momento, un’ex commessa: "A chiudere dopo più di quarant’anni è stato uno storico minimarket che serviva la zona, il Pam - il racconto - e abbiamo adottato per una sera la sua commessa invitandola a mangiare con noi nella speranza che le cose migliorino per tutti".

Da.Cr.