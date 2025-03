Anche la Brianza arranca. Cgil in corteo a Cederna: "Non c’è politica industriale"

La Cgil in corteo per l’emergenza lavoro. Ieri per le vie di Monza est, a partire dalla sede Cgil di via Premuda fino al cuore del quartiere Cederna, il sindacato ha sfilato per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che la Brianza sta vivendo oggi nell’industria e in generale nel mercato lavorativo. "Anche in Brianza la crisi industriale è una realtà da almeno due anni – afferma il segretario generale di Cgil Monza e Brianza, Walter Palvarini –, aumentano precarietà, cassa integrazione, infortuni e il lavoro povero. Sono tanti i fronti su cui intervenire. Nell’edilizia occorre che siano i committenti a rispondere di quello che avviene nei cantieri delle ditte in subappalto. Nel settore produttivo cresce l’incertezza e non c’è politica industriale da parte del governo". Poi il richiamo ai 5 referendum per i diritti del lavoro e per la cittadinanza dell’8 e 9 giugno. "Anche per la Brianza sarà fondamentale l’esito di queste votazioni: con le abrogazioni che chiediamo possiamo rendere il lavoro più stabile e sicuro – continua Palvarini –. Sta aumentando il lavoro grigio e i contratti a tempo indeterminato sono la minoranza".

A essere in crisi è soprattutto il settore metalmeccanico, ma "ci sono comparti in difficoltà anche nel tessile, nel chimico, nel legno e nella cartotecnica". "Abbiamo vertenze aperte per la situazione della St di Agrate, per cui avremo l’incontro con il governo il 3 aprile – afferma Pietro Occhiuto, segretario Fiom Cgil di Monza e Brianza –. Poi c’è una situazione pesante dell’automotive in Brianza. È un settore che qui ha oltre 10mila occupati e un alto know-how. Ci vuole una politica industriale che investa risorse per rilanciarlo. Bisogna tornare a fare prodotti finiti in Italia".

A.S.