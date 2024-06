Al Parco della pace nostalgia anni ’90 con il tributo agli 883

Un tuffo all’indietro negli anni del tranquillo siam qui noi, tra le canzoni di pop melodico che hanno segnato almeno un paio di generazioni fra gli anni ‘90 e Duemila. È il concerto che si terrà oggi alle 21 al Parco della pace di via San Giuseppe a Verano, con un “Tributo agli 883“ che avrà per protagonista la Max Mania Tribute Band: il gruppo guiderà alla riscoperta dei brani di una delle realtà musicali simbolo degli anni ‘90, rileggendo e riproponendo, con estrema fedeltà agli originali, i pezzi più noti di Max Pezzali, fin dai tempi della band fondata con Mauro Repetto. Ingresso libero. L’evento è organizzato dal Comune e vedrà dalle 19.30 dj-set, servizio cucina e giochi gonfiabili per i più piccoli.

F.L.