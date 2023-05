"Al lavoro per una realtà più europea"

Laura Castelletti, vicesindaca della giunta Del Bono, punta alla fascia da sindaco (sarebbe la prima donna) con la coalizione composta da Brescia Capitale, Brescia Green, Terzo Polo, Brescia Attiva, Pd, Al lavoro con Brescia, Civica Castelletti Brescia 2030. Per lei sono venuti a Brescia i sindaci Giorgio Gori (Bergamo), Mattia Palazzi (Mantova), Gianluca Galimberti (Cremona). "In questi 10 anni – ha scritto Castelletti sul suo social – abbiamo lavorato per una comune progettualità territoriale ed è stata un’occasione importante e utile alla nostra città". Tra i punti del programma, c’è l’obiettivo di far diventare Brescia Capitale verde europea, proseguire il lavoro sulla cultura (5 anni di musei gratis per i residenti), creare opportunità di innovazione con la Brescia innovation valley, realizzare 600 nuovi alloggi a prezzi accessibili. "Vogliamo che Brescia sia sempre più una città europea". Federica Pacella