Al Gran Premio del Ticino brilla il quinto posto di Rossi

È mancato il successo, però i ciclisti brianzoli escono a testa alta dal Gran Premio del Ticino per la categoria juniores che si è svolto in Svizzera. La corsa elvetica infatti ha visto i nostri ragazzi concludere nelle posizioni di testa dopo un’ardua lotta con gli atleti di casa. Il miglior risultato è stato conquistato da Alessio Rossi (foto), portacolori del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi, che si è piazzato in quinta posizione nella volata conclusiva vinta dal corridore della nazionale elvetica Noah Schnyder. Ottima quindi la prestazione di Rossi bravo a inserirsi nella mischia finale dopo una gara impegnativa di 78 chilometri. Non da meno il cesanese Daniele Longoni, della Salus Seregno-De Rosa, che troviamo in settima posizione proprio davanti a Matteo Piva anch’esso della formazione di Giussano (ottavo) che nel bilancio di giornata annovera anche la dodicesima piazza del tedesco Nils Bormann. "La corsa in Ticino ci ha regalato le prime soddisfazioni - spiega il manager della Giussanesi Roberto Brenna - siamo arrivati vicini alla vittoria, ma purtroppo abbiamo incontrato atleti più forti di noi. Abbiamo colto piazzamenti importanti nei primi dieci con Rossi e Piva dei quali siamo soddisfatti per la motivazione e la determinazione che hanno saputo esprimere in gara. Come del resto siamo contenti del tedesco Bromann sempre nel vivo della competizione". Sulla stessa linea il presidente della Salus Marco Moretto: "Anche per i nostri colori è stata una buona gara e Longoni ha avuto il privilegio di arrivare davanti con un settimo posto di rilievo. La squadra nel complesso ha girato bene, e si è vista nelle azioni principali dove bisognava spingere al massimo. Per essere le nostre prime uscite va bene così".

Dan.Vig.