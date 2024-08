Acconciature di famiglia. La testa a posto con i Bà

Da parrucchiere e barbiere a vero e proprio salone di bellezza per uomo, sempre più attento all’immagine. È Bà Fabrizio Acconciature, lo storico negozio di parrucchiere in centro a Nova Milanese, in via Roma 18, dal 1967 che nei giorni scorsi ha ricevuto da Regione Lombardia il titolo di “Attività storica“.

"Appena terminato il servizio di leva - ricorda Giancarlo Bà (padre di Fabrizio), fondatore dell’impresa - ho aperto il primo negozio, sempre in via Roma a pochi passi dal civico 18, dove ci siamo trasferiti dal 1988, avendo frequentato, in precedenza una scuola per parrucchieri di Milano e successivamente il Capam di Monza, dove sono diventato Maestro Acconciatore. Ho mantenuto i contatti con il circolo artistico della scuola monzese. Poi, negli anni, attraverso un’azienda di ortoestetica, ho imparato i segreti per la cura e l’igiene della pelle e dei capelli, anche in casa. Così posso consigliare i miei clienti su come fare per proseguire da soli le cure ricevute in negozio".

dal 1976 Giancarlo ha cominciato a collaborare con il club Ortoestetico e il dermatologo che lo guidava, spingendo la conoscenza ben oltre il taglio di barba e capelli.

Ci ha visto giusto il signor Giancarlo, perché sono ormai diversi anni che gli uomini si curano di più e usano prodotti idonei post rasatura anche a casa. Molti oggi vanno dal parrucchiere ogni 10 giorni, anche ogni settimana: perché con la rasatura sulla nuca più il taglio a forbice, oggi molto di moda, occorrono ritocchi frequenti. Dal 1993 è entrato in negozio anche il figlio Fabrizio, allora sedicenne, frequentando la scuola Espam di Milano e poi anch’egli Capam a Monza.

"Ho provato un’estate per gioco - ricorda Fabrizio, oggi 49 enne - e poi da settembre ho deciso di fare sul serio e sono rimasto, dopo il servizio di leva nel 1996". Oggi è lui il titolare dell’attività.

Seppur in pochi anni anche Fabrizio ha notato un cambiamento nei gusti della clientela che si affaccia al negozio del parrucchiere: "Prima si faceva solo il taglio dei capelli, qualcuno la rasatura, oggi la barba si delinea con minuziosa precisione - dice - l’uomo ha sempre più cura di sé, dell’igiene personale, ma anche del dettaglio estetico: ci si concedono maschere e coccole. C’è chi viene anche tutte le settimane per la pulizia e ridefinizione di barba e basette".

È stato Fabrizio a richiedere a Regione Lombardia il riconoscimento di “attività storica“, tramite Apa ConArtigianato di Bergamo dove vive: "per noi è un orgoglio poter dire che la nostra attività prosegue nel tempo ed è sempre attenta alle nuove mode e nuove tecniche nel campo dell’acconciatura maschile. Qualche anno fa venivano da noi molti più ragazzi delle scuole in alternanza scuola /lavoro e in apprendistato. Oggi hanno tutti fretta e dopo la scuola hanno subito l’ambizione di aprire l’attività in proprio". In realtà, quella del parrucchiere è ancora um’attività artigianale che impone almeno 3 o 4 anni di praticantato per fare esperienza.

Ciò spiega perché, come dice Giancarlo, "ho visto tanti colleghi nel tempo aprire e poi chiudere in centro a Nova. Il segreto è la professionalità artigianale, unita all’esperienza che non si improvvisa appena usciti dalla scuola".

Cristina Bertolini