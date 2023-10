Accalappiato e lasciato solo: Dyson cerca una nuova famiglia

L’Enpa di Monza cerca una casa per Dyson, il cane accalappiato e il cui proprietario sembra essere scomparso nel nulla. Dyson è un amstaff di quasi 5 anni giunto nel canile di Monza un anno fa. Era stato accalappiato e malgrado i numerosi tentativi il suo proprietario è irreperibile. Così che per questo bel cagnolone, abituato già ad indossare la pettorina e ad andare in passeggiata, si cerca una nuova famiglia.

Una famiglia che conosca la razza e che sappia gestirlo, visto la sua mole e la sua forza, anche durante le uscite.

"È un giocherellone – fanno sapere i volontari –. Ama giocare con la pallina e con la corda da tira e molla. Cerchiamo per lui una famiglia che sappia accoglierlo, volergli bene e garantirgli tutte le uscite necessarie per il suo benessere psicofisico". Per informazioni inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonare al numero 039.835623 per concordare un appuntamento e il primo incontro con Dyson.

B.Api.