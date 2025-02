A Lissone tavolini sotto il palco. Con Events cena romantica a teatro

Il ristorante va a teatro. È l’ultima proposta, in ordine di tempo, della scuola di danza, musical e teatro Events di Lissone, per San Valentino. Appuntamento domani al Teatro degli eventi, via Caravaggio 22 a Lissone con “Teatro in S-Cena“.

Si comincia alle 20 con una cena completa con antipasto, una scelta fra due primi, due secondi, contorno e dolce e intanto la compagnia della scuola porterà in scena “C’erano una volta un uomo e una donna“, uno spettacolo che cattura e rilancia le dinamiche di coppia in modo ironico e divertente, per la regia di Gabriele Sannicandro. In scena ragazzi e adulti della scuola di teatro, insieme ai ragazzi disabili della compagnia Corpi Folli, parte integrante dell’attività teatrale di Events. Prezzo a persona: 39 euro, tutto compreso. "Non amo la festa di San Valentino – ammette Laura Nicotra, ideatrice del progetto e direttrice della scuola – un giorno ho detto per scherzo: “Se devo fare una cena per San Valentino, la faccio a teatro“... e mi hanno presa in parola. Così ci siamo messi in moto a scrivere il copione e organizzare, con l’aiuto di una cuoca professionista che preparerà come entrée un’insalata “love season“, seguita dal primo: lasagne emiliane e fagottini vegetariani; polpettone di verdura in crosta e arista al latte, con contorno di patate in sautè. Come dessert un Red velvet. Acqua e vino a volontà. Si può venire da soli o in coppia". Per prenotazioni: 039 2454380 o mandando una mail a events@eventsweb.it. "Siamo sensibili all’ambiente – continua Laura Nicotra – e quindi niente stoviglie in plastica. Abbiamo ritirano bicchieri in vetro e stoviglie da un ristorante in chiusura. Questo è un primo esperimento per una quarantina di persone, ma vorremmo replicare. L’intenzione di fondo è portare le persone a teatro, utilizzando l’attrattiva gastronomica".

Corpi Folli è un progetto rivolto a ragazzi con disabilità a partire dai 16 anni, a cui viene offerta la possibilità di sperimentare la comunicazione nello spazio attraverso l’uso del corpo; attraverso il teatro l’utilizzo della voce, come mezzo espressivo e di acquisire, attraverso la teatroterapia, la consapevolezza di sè, in relazione a se stessi e agli altri. Cristina Bertolini