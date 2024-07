A Lissone parcometri in vacanza: posteggi gratis per due settimane

Per un mese potranno dimenticarsi di dover spostare l’auto da sotto casa in occasione del lavaggio strade. Poi potranno pure farsi meno problemi nel posteggiare, visto che per due settimane potranno usare senza pagare anche i parcheggi a strisce blu. Per facilitare la vita agli abitanti che restano in città durante il periodo estivo il Comune ha deciso di allentare temporaneamente alcuni provvedimenti riguardanti i parcheggi e la circolazione: così, con un’ordinanza, si è stabilito di sospendere da giovedì e fino a sabato 31 agosto i divieti di sosta abitualmente in vigore lungo le strade nei giorni e negli orari in cui passano le spazzatrici meccaniche per la pulizia delle vie.

Da lunedì 5 e fino a domenica 18, inoltre, verranno spenti i parcometri che regolano la sosta a pagamento: in quelle due settimane si potrà lasciare l’auto nelle strisce blu per quanto tempo si vorrà, senza dover mettere mano al portafogli. Con la città svuotata dalle vacanze ci sono infatti meno auto in giro ed è quindi minore la richiesta di parcheggi e di rotazione della sosta. Allo stesso tempo avere meno veicoli sulle strade permetterà di effettuare ugualmente il lavaggio delle vie, anche senza lo spostamento delle vetture, andando così incontro a chi, essendo in ferie, non potrebbe muovere l’auto. Niente rischio multe quindi per quelle che in altri periodi dell’anno sarebbero infrazioni al codice della strada. Violazioni che, assieme alle altre trasgressioni al volante, dall’inizio di quest’anno, in 182 giorni, hanno già fatto scattare sanzioni per più di 790mila euro, a cui se ne affiancano altre per oltre 15mila euro per il mancato rispetto di ordinanze e regolamenti comunali. A tanto ammontano le multe accertate nei primi 6 mesi del 2024, da inizio gennaio fino al 30 giugno, dalla polizia locale lissonese. Numeri, comunque, sostanzialmente in linea con quellio registrati anche negli anni passati.

Fabio Luongo