A fuoco il tetto di un edificio. Paura nel centro di Desio

Paura per un incendio divampato in un palazzo nel cuore di Desio. Scattato l’allarme, i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono accorsi a sirene spiegate nella centralissima in via Portichetto: il rogo è scoppiato in una corte abitata da dodici famiglie. Fiamme alte hanno avvolto il tetto dell’edificio di due piani - coinvolti circa 50 metri quadrati di copertura - e alcuni pannelli fotovoltaici.

Da quanto è emerso, i residenti avrebbero sentito uno scoppio e poi hanno visto una colonna di fumo nera che si è elevata al cielo. Immediata la chiamata ai pompieri. In via Portichetto, oltre ai pompieri con due autopompe, un carro soccorso, un’autoscala e un’autobotte, sono arrivati anche i soccorritori del 118 con un’ambulanza e i carabinieri del Comando di Desio. Per sicurezza, i residenti sono stati allontanati dai loro appartamenti.

Non risultano feriti. La via è stata chiusa al traffico con nastro bianco e rosso. Le operazioni dei vigili del fuoco durate diverse ore per spegnere tutti i focolai.

Son.Ron.