Seveso, torna la Sagra valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri: quando e dove

Monza, 25 agosto 2024 – Il conto alla rovescia è partito: la Sagra valtellinese dei funghi e dei pizzoccheri sta per tornare in Brianza. Ecco quando, dove e il menù.

Si parte l'ultimo weekend del mese, da sabato 31 agosto a domenica 1 settembre per poi continuare con la festa per altri due fine settimana, da venerdì 6 a domenica 8 settembre e il 13, 14 e 15 settembre. Dalle 18.45 la sera, domenica anche a pranzo dalle 11.45

La Sagra si terrà a Seveso, all'interno dell'area polifunzionale di via Redipuglia (tensostruttura al coperto anche in caso di maltempo). Sono 1300 i posti a sedere per ils ervizio al tavolo, ma ci sarà anche la possibilità di asporto. Pagamenti anche con POS. Prenotazioni: 3761776830 e 3482612239

Numerose le specialità della Valtellina che si potranno assaggiare durante la sagra. Qualche esempio? Pizzoccheri, funghi, risotti, sciatt e bresaola. Ma anche tagliatelle ai funghi porcini, con ragù di cinghiale e la mirtilla, la tagliatella di pasta fresca al mirtillo con ragù di cinghiale, brasato, cervo in salmì e salamelle valtellinesi. Non mancherà la polenta ‘macinata a pietra’. E per dessert la bisciola.