Inizia il Monza Comics: ecco il programma della due giorni dedicata al mondo dei fumetti

Desio (Monza e Brianza) – Chissà se tra gli stand e le bancarelle, o sugli scaffali di qualche collezionista che qui trascorrerà il weekend, ci sarà pure una copia di “Campione tra campioni”, il primo fumetto sul Gran premio di Monza uscito qualche anno fa dalle mani di Mirko Perniola, sceneggiatore di Zagor, Nathan Never e Dylan Dog, e dalle matite di Angela Allegretti e Fabrizio Quartieri, un’avventura piena di colpi di scena ambientata all’autodromo di Monza. Già, perché la Brianza e i fumetti hanno un legame saldo, che dura da parecchio tempo. Un legame testimoniato dalla nutrita serie di mostre, corsi e rassegne che qui si sono tenute nel corso degli anni e che oggi e domani assumerà le vesti concrete dei tantissimi appassionati che si ritroveranno al Monza Comics, la manifestazione organizzata a Parco Tittoni, tra gli spazi verdi e le sale della settecentesca villa.

Illustratori, cosplayer, amanti del mondo di strisce e vignette, nerd di ogni tipo, lettori compulsivi dei supereroi Marvel e DC o di pezzi di storia del fumetto italiano come Tex, Zagor, Dylan Dog e Martin Mystère, accanto a fan di Star Wars, Il Trono di Spade e Harry Potter: per tutti ci saranno esposizioni, workshop, conferenze e approfondimenti, faccia a faccia con autori e disegnatori di primo piano, incontri con doppiatori, attività a tema, giochi e quiz, per un’immersione completa nell’universo dei comics e della fantasia.

Un viaggio avanti e indietro nello spazio e nel tempo. D’altra parte anche Asterix e Obelix qualche anno fa sono passati dalla Brianza: proprio da Monza prende il via la gara di bighe raccontata nel volume “Asterix e la corsa d’Italia“ scritto da Jean-Yves Ferri e disegnato da Didier Conrad, coi mitici Galli impegnati lungo la Penisola, tra carri ed equipaggi di tutto il mondo allora conosciuto.

Il programma di oggi

E un fisico da competizione servirà pure per star dietro a tutti gli eventi che oggi e domani, dalle 11 fino a sera, costelleranno il programma del Monza Comics. Ad aprire le danze, in entrambe le giornate, saranno sfilate e parate di cosplayer, impegnati a interpretare i personaggi degli Avengers, come Capitan America e la Vedova Nera, mutanti come Wolverine, i protagonisti del Signore degli Anelli, della saga di Star Wars e del Trono di Spade. Stamattina ci saranno dibattiti su “La scienza del fumetto: dal Superman n.1 di Action Comics ai Guardiani della Galassia“; nel pomeriggio si potrà incontrare il doppiatore Angelo Maggi, voce italiana di attori come Denzel Washington, Tom Hanks e Bruce Willis, ma soprattutto di Robert Downey Jr nei panni di Tony Stark, l’Iron Man dei film targati Marvel. A chiudere la maratona, un concerto dei Gem Boy.

Il programma di domani

Domani, a più riprese, esibizione di Gax Win, sassofonista nerd, detto anche il Nerdofonista o lo Jedi del sax, che condurrà in un percorso musicale tra le serie e i videogiochi, da Game of Thrones a Pokémon. Per i più piccoli alle 18.30 ci sarà il “Princess Party Show”, con le canzoni più amate delle principesse Disney. Alle 20 spettacolo coreografico di luci laser dedicato a Star Wars, alle 20.30 concerto con le atmosfere dark e le melodie malinconiche ed evocative al pianoforte di Silvano Spleen e con le sonorità elettroniche e sinfoniche de Gli Scheletri. Gli amanti di Dylan Dog non potranno farsi scappare il trittico di incontri de “I Maestri dell’Incubo“, con disegnatori dell’old boy di casa Bonelli.

Una sala di Villa Tittoni sarà trasformata nel mondo del Trono di Spade, mentre gli spazi di “Harryland“ porteranno nell’universo magico di Harry Potter e della scuola di stregoneria più famosa di sempre, tra smistamenti col Cappello Parlante, la replica della capanna di Hagrid e del suo sidecar, laboratori su draghi e creature magiche guidati da Albus Silente, lezioni di scienza alchemica con la professoressa McGonagall e un corso avanzato di difesa contro le arti oscure tenuto da Severus Piton.