A Villa Tittoni il baratto green: drink in cambio di rifiuti hi-tech

Desio (Monza e Brianza), 4 luglio 2023 – Basterà portare con sé piccoli apparecchi elettronici che si pensava di buttare, il vecchio smartphone non più utilizzato o pile esauste e si potrà bere gratuitamente.

Un modo originale per gustarsi un drink, mentre sul maxischermo correranno le immagini di un film documentario in cui star internazionali come Susan Sarandon, esperti e scienziati, accanto a personaggi italiani del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo come Vittorio Sgarbi, Federica Pellegrini, Alex Del Piero, Irene Grandi e Carlo Conti, raccontano i rapporti tra tecnologia e ambiente, l’importanza del riciclo e dell’economia circolare.

È l’iniziativa che si terrà oggi dalle 19.30 al Parco Tittoni, nel nome dell’educazione alla sostenibilità: il festival desiano è stato infatti scelto per la prima uscita pubblica del docufilm “Materia Viva“, una pellicola che parla dei rifiuti elettronici e del loro recupero, e che sarà presentata in anteprima in Brianza.

Materia Viva

Il documentario, prodotto da Libero Produzioni insieme a Erion Weee, consorzio del Sistema Erion dedicato ai cosiddetti Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, punta a sensibilizzare sull’attenzione all’ambiente e sull’importanza di una corretta gestione di questi rifiuti, che possono rivelarsi strategici per l’economia circolare. Ad accompagnare la proiezione del film ci sarà, alle 21, un incontro con gli ideatori del progetto e con due protagonisti del film, il rapper Tormento, figura di spicco della scena hip hop italiana e già fondatore dei Sottotono, e il monzese Mattia Teruzzi, scienziato ambientale.

Giusto smaltimento

Ma a caratterizzare la serata sarà soprattutto una “challenge di raccolta“ tra i partecipanti, per insegnare il modo giusto di conferire i Raee e garantirne un corretto riciclo: chiunque vorrà potrà portare con sé pile esauste o piccoli apparecchi elettronici da buttare. Una volta consegnati, si riceverà in premio un voucher per avere una bevanda gratis.

Cosa portare

Si potranno portare smartphone e tablet, notebook, mouse, casse audio, modem e chiavette Usb, frullatori, minipimer, tostapane, piastre e asciugacapelli, game console, caricabatterie, orologi, pile e batterie di qualsiasi tipo.