A Lissone torna il cinema proprio vicino all’ex Excelsior, la sala chiusa dieci anni fa ma mai dimenticata

Lissone (Monza e Brianza) – Sul suo schermo si sono formati la fantasia e lo sguardo di migliaia di lissonesi. Dalle sue poltroncine sono passate intere generazioni di brianzoli. Poi, un giorno di una decina di anni fa, le luci si sono spente: troppo alti i costi dei lavori di risistemazione e rimessa a norma strutturali, impiantistici e di sicurezza necessari per andare avanti. Ora però il cinema a Lissone tornerà a casa, almeno per l’estate: sarà, infatti, il cortile dell’ex oratorio San Luigi, di cui fa parte anche lo storico ex cineteatro parrocchiale Excelsior, a ospitare la rassegna di film all’aperto “Cinema sotto le stelle”, promossa dal Comune per tenere compagnia agli abitanti durante le settimane più calde dell’anno, dai primi di luglio fino all’inizio di agosto.

Un tuffo all’indietro nella memoria per tantissimi lissonesi: perché stavolta le proiezioni saranno sì nel cortile, ma proprio le pareti lì accanto sono state per decenni il luogo che ha fatto da culla per l’educazione filmica e sentimentale di più d’una generazione di spettatori. Un mezzo ritorno, anche se solo temporaneo, per quello che in città è sempre stato il cinema per eccellenza, salutato da più di un residente come "un’istituzione, un pezzo della storia di Lissone".

L’iniziativa è stata resa possibile da un accordo tra Comune ed Ecfop, l’Ente cattolico di formazione professionale, la scuola che oggi occupa una parte dei locali dell’ex oratorio di via don Colnaghi: grazie a questa collaborazione sarà possibile utilizzare gli spazi esterni dell’ex San Luigi ora di proprietà di Ecfop per proporre i film.

Qui andrà in scena la rassegna curata dalla cooperativa Controluce, che prevede 6 appuntamenti in tutto, di cui 3 dedicati ai bambini e alle famiglie, a partire da lunedì 3 luglio e fino al 7 agosto. La struttura permetterà di non cancellare le proiezioni in caso di pioggia, sfruttando il portico esistente come spazio coperto. Seduti davanti al grande schermo i lissonesi potranno godersi, con un biglietto a prezzo ridotto a 3,50 euro, film d’animazione, commedie e drammi. Si inizierà con il cartoon “Yakari - Un viaggio spettacolare", tratto dall’omonimo fumetto franco-belga che racconta le avventure del piccolo Sioux Yakari. Il 10 luglio toccherà alla commedia “Grazie ragazzi” con Antonio Albanese, il 17 all’animazione di “Ernest e Celestine - L’avventura delle 7 note”. A seguire la commedia “Il piacere è tutto mio”, “L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri” e “The Fabelmans” di Spielberg.