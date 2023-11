‘Da Bob Dylan ad Amy Winehouse’, serata tra musica e poesia a Vimercate

Vimercate, 9 novembre 2023 - Si può definire "poesia" una canzone? Il "racconto in musica" proposto per stasera dal risto-pub "Trip Food and Drink" di Vimercate inizia con Dylan, l’autore che, con il Nobel per la Letteratura ricevuto nel 2016, ha definitivamente annullato la distanza tra poesia e canzone.

Il viaggio, dal titolo "Da Bob Dylan ad Amy Winehouse - La poesia dei cantautori" continuerà poi con autori stranieri e italiani che ne hanno raccolto l’eredità. I testi di De Andrè, Guccini, inediti tratti da poesie di Ernesto Ragazzoni ma anche canzoni di Janis Joplin, Tracy Chapman, Amy Winehouse e tanto altro verranno cantati e suonati da Riccardo Lanfranchi, Rossana Lanfranchi e Guglielmo Marino, il tutto arricchito e impreziosito dalla partecipazione del Maestro Massimiliano Murganti che, come un sapiente chef, ha saputo cucinare questo insolito piatto...

A partire dalle 19.30 al risto-pub al numero 1 di Strada provinciale 45 - un ex autogrill trasformato in un locale molto originale - saranno servite apericena e cena. Poi largo alla musica dal vivo. E' gradita la prenotazione all'indirizzo mail bar@trip-bar.it.