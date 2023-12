Volontari, il comitato regionale dice "grazie"

Il cuore pulsante e il motore che permette che il mondo del calcio giovanile e dilettantistico marci sempre ad alti giri sono loro, i volontari: una categoria spesso sottovalutata ma che rappresenta l’anima di tutto il movimento. La Lnd lo sa bene e per questo il Comitato regionale lombardo ha deciso di dedicare un evento proprio ai volontari: in occasione della Giornata Internazionale del volontariato il CRL ha infatti radunato nella sede milanese di via Pitteri 54 volontari scelti direttamente da altrettante società dilettantistiche delle Delegazioni di Cremona, Lodi e Varese e ha regalato una serata speciale moderata da Ivo Licciardi, Consigliere del Comitato Lombardia: "La crisi, il cambiamento dei valori sociali e il minor tempo libero a disposizione minano una categoria, quella dei volontari, che vogliamo rimettere al centro del nostro movimento". I premiati della serata sono stati scelti dai rispettivi club che ne hanno indicato i nomi e l’obiettivo del comitato è ora quello di riuscire a coinvolgere anche le altre Delegazioni del territorio in vista della prossima Celebrazione dei Volontari 2024, dando così merito e valore a un ruolo di importanza fondamentale e che la Riforma dello Sport ha provato a mettere in discussione con le recenti leggi. "Sono emozionato e felice di aver vissuto una così bella cerimonia: il nostro compito è quello di svolgere una funzione sociale rappresentando insieme alla famiglia e alla scuola il terzo tempo educativo.

Il ringraziamento speciale va proprio ai volontari per quello che fanno ogni giorno" le parole del presidente del CRL, Sergio Pedrazzini. Gli ha fatto eco il suo vice Mario Tavecchio: "Dobbiamo trasmettere ai giovani l’entusiasmo dei volontari che mettono le loro competenze al servizio del bene comune". Ilaria Checchi