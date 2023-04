Olimpia Milano-Treviso 82-78, trittico vincente in campionato contro le pericolanti

Milano, 23 aprile 2023 - Quarto successo di fila in campionato per l'Olimpia Milano che dopo Pasqua non si è più fermata in Serie A. I biancorossi al Forum battono Treviso per 92-78 anche se la sfida non è stata così semplice come indica il punteggio finale.

Gli ospiti sono stati anche +11 contro una Milano che nel primo tempo sembrava davvero senza energie. I 59 punti della ripresa invece hanno mostrato tutto il potenziale dei milanesi che hanno ritrovato in campo anche Napier, autore di 16 punti con 3/7 da 3.

Il "cigno" Voigtmann (dopo essere stato per mesi un "brutto anatroccolo") è ancora decisivo, ne piazza 21 in in 21' con un clamoroso 7/7 da 2 a cui aggiunge 7 rimbalzi. Così il tedesco scavalca sempre di più Davies nelle rotazioni tra gli stranieri visto che l'americano è rimasto in tribuna anche in questa occasione, ma Messina annuncia che probabilmente ci saranno rotazioni anche nei playoff al contrario degli anni passati.

"L'anno scorso avevamo scelto di blindare la squadra perchè avevamo elementi che avevano bisogno di sentirsi certi di andare in campo, come ad esempio Jerian Grant che ha giocato un grande playoff. Quest'anno, parlandone anche con la squadra, forse possiamo pensare di ruotare qualche uomo. E' una cosa che stiamo valutando".

I veneti avevano dimostrato di non avere alcun timore reverenziale lanciandosi nel secondo quarto fino al +11 sul 18-29 con un'Olimpia in bambola. La scossa arriva da Napier e Voigtmann che impattano all'intervallo (33-33), ma la Nutribullet riparte di nuovo bene sul 33-38. Questa volta, però, Milano cambia definitivamente passo: Voigtmann firma il sorpasso (41-40) e da quel momento praticamente Milano non si guarda più indietro.

Tocca anche il +19 con Shields (82-63) e coach Messina commenta così il successo: "Dopo un primo tempo letargico a dir poco, ci siamo sbloccati e abbiamo giocato una partita buona per circa tre periodi. Voigtmann ci ha aiutato a scardinare la zona e abbiamo trovato il ritmo giusto". Così, con la 21esima vittoria in stagione e la contemporanea sconfitta di Tortona a Napoli, ora è matematico almeno il 2° posto con i biancorossi proprio a +6 sui piemontesi che saranno il prossimo avversario nel turno di domenica 30 aprile.

A7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO 92-78 14-21; 33-33; 60-51 MILANO: Tonut 7, Ricci 5, Biligha 5, Baldasso, Datome, Pangos 13, Melli 6, Napier 16, Hall 7, Shields 10, Hines 2, Voigtmann 21. All. Messina TREVISO: Zanelli 11, Vettori, Scandiuzzi, Invernizzi 3, Jantunen 12, Banks 12, Iroegbu 22, Pellizzari ne, Ellis 5, Jurkatamm ne, Sorokas 13, Faggian. All. Nicola Note: tiri da 2: MI 23/42, TV 16/31; tiri da 3: MI 10/29, TV 12/25; tiri liberi: MI 16/19, TV 10/12; rimbalzi: MI 35 (Voigtmann 7), TV 30 (Jantunen 8); assist: MI 17 (Pangos 4), TV 17 (Banks 4)